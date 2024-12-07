По словам избранного президента США, Белый дом не должен вмешиваться в конфликт.

США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии, ведь эта страна не является партнером Вашингтона. Об этом в соцсети Truth Social заявил избранный президент США Дональд Трамп.

По его словам, оппозиционные войска в Сирии полностью захватили многочисленные города в рамках высококоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовя большой шаг к устранению действующего президента Башара Асада.

"Россия, поскольку она очень занята в Украине и с потерей более 600 тысяч солдат, кажется, неспособна остановить это фактическое шествие через Сирию, страну, которую она защищала годами", - констатировал Трамп.

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Он подчеркнул, что РФ никогда не получала большой выгоды от Сирии, при этом США не должны вмешиваться в этот конфликт:

"Сирия - это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть это происходит. Не вмешивайтесь".

Война в Сирии - последние новости

Как сообщал УНИАН, сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из Хамы. Они захватили центральную тюрьму и освободили оттуда заключенных.

Также мы писали, что повстанцы в Сирии берут новые трофеи. Добычей исламистов стали уже 6 танков Т-90А российского производства.

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