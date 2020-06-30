"В любой момент": Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку

Премьер отметил, что не получил никаких гарантий относительно сроков пребывания на посту главы правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент.

Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

«Никаких обещаний относительно сроков на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен сохраняться. Поэтому не может быть гарантии на должности - это не частный бизнес», - сказал он.

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«Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент назначил Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годичного иммунитета.

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12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил её на рассмотрение парламента. 18 июня Верховная Рада не поддержала обновленную программу деятельности правительства. Конституцией предусмотрено, что принятие программы дало бы правительству годовой иммунитет от увольнения.

Однако, в случае подачи Шмыгалем добровольного заявления об отставке, Верховная Рада могла бы все равно уволить его в любой момент.

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