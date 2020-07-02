Социологи назвали четыре политсилы, которые сейчас имеют шансы попасть в парламент

Самый высокий рейтинг сейчас у пропрезидентской "Слуги народа".

Шансы попасть в парламент сейчас имеют четыре политических партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня.

О намерении голосовать на выборах в Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, заявили 58% респондентов. 12% опрошенных склоняются к тому, что пойдут голосовать, 8% сказали, что, вероятно, не пойдут. Точно не хотят идти голосовать 18% опрошенных, а 4% затрудняются с ответом.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы четыре политсилы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина". Другие партии, согласно опросу, не преодолевают установленный 5% барьер.

Среди тех, кто определился и намерен голосовать, 29,3% готовы голосовать за СН, 15,3% - за ОПЗЖ, 13,6 - за "Евросолидарность", а 10,7% - за "Батькивщину".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" заявили, что перенести местные выборы с октября уже невозможно.

Опрос проводился во всех областях, кроме оккупированных территорий, возраст респондентов - от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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