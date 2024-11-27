Он пока находится в России, поэтому наказание будет отбывать после задержания.

Народный депутат Украины предыдущих V-VII созывов от запрещенной "Партии регионов" Олег Царев получил заочно 8 лет тюрьмы за финансирование вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество. Поэтому в доход Украины было изъято:

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два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;

квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;

земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 млн грн.

В решении суда говорится, что экс-нардеп-регионал постоянно финансирует бюджет РФ, платя "налоги" за свой рекреационный бизнес в Крыму. Кроме того, он финансирует Росгвардию, которой платит за охрану этих объектов.

Суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

В СБУ отмечают, что ранее Цареву было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а обвинительный акт по этим фактам направлен в суд.

Также в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям, а именно 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Офис генерального прокурора, сейчас заочно осужденный Царев находится в России, где продолжает осуществлять противоправную деятельность.

"Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания", - добавили в сообщении.

Олег Царев - что известно о предателе

Как сообщал УНИАН, бывший "регионал" Олег Царев еще с 2014 года перешел на сторону России, открыто выступил на стороне так называемых сепаратистов на Донбассе, в частности он призвал создавать в Луганске свое правительство и проводить референдум. Позже он уже вполне открыто возглавил союз террористических псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

В 2023 г. Царева в Крыму подстрелили, сообщалось о его критическом состоянии, но он выжил.

В марте 2023 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего народного депутата Олега Царева - 12 лет лишения свободы.

В мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева признал Олега Царева виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и попытках насильственного свержения конституционного строя. Ему вменяется в вину ряд эпизодов, датируемых апрелем-маем 2014 года, когда Царев публично призывал к свержению законной власти в Украине и пересмотру украинских границ.

Также известно, что во время Революции Достоинства Царев поддерживал беглого экс-президента Виктора Януковича и предлагал бойцов "Беркута", которые стреляли в людей.

6 марта 2023 года коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную адвокатом Царева и решила оставить ее без удовлетворения.

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