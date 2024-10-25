Российская пропаганда снова показала отсутсвие зачатков критического мышления.

Российские пропагандисты заявили, что среди исполнителей теракта в Турции была женщина по имени Фарах Карим. На самом деле это персонаж из популярной компьютерной игры, пишет "Осторожно, новости".

Так, на чью-то провокацию или шутку клюнули предавшие Украину и перешедшие на сторону РФ Олег Царёв и Игорь Димитриев. Оба опубликовали посты о том, что среди исполнителей теракта была опознана представительница "Рабочей партии Курдистана" Фарах Карим. Оба опубликовали ее портрет.

Как отмечает канал "Осторожно, новости", на самом деле Фарах Карим является героиней серии шутеров Call of Duty. Там она выступает как основательница Сил освобождения Урзыкстана – выдуманного государства из мира игры. Опубликованный Царевым и Димитриевым портрет женщины тоже является смоделированным на компьютере изображением.

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Другие казусы российской пропаганды

Как писал УНИАН, российские пропагандисты не в первый раз попадаются на интернет-шутки и троллинг, принимая их за чистую монету. Так, в мае известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси был убит израильским агентом по имени Эли Коптер. Пропагандист не понял, что это была шутка израильтян, а Эли Коптер – это слово helicopter, т.е. вертолет. Именно на вертолете разбился Раиси.

Также мы рассказывали, как российская пропаганда долго расхваливала Z-поэта за его стихи, опубликованные в Сети. Потом выяснилось, что эта личность является выдуманной, а стихи на самом деле написаны в период Второй Мировой войны идейным нацистом.

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