Олег Царев открыто выступает на стороне РФ с 2014 года / фото УНІАН

Российские пропагандисты заявили, что среди исполнителей теракта в Турции была женщина по имени Фарах Карим. На самом деле это персонаж из популярной компьютерной игры, пишет "Осторожно, новости".

Так, на чью-то провокацию или шутку клюнули предавшие Украину и перешедшие на сторону РФ Олег Царёв и Игорь Димитриев. Оба опубликовали посты о том, что среди исполнителей теракта была опознана представительница "Рабочей партии Курдистана" Фарах Карим. Оба опубликовали ее портрет.

Посты Цаарева и Димитриева / скриншот

Как отмечает канал "Осторожно, новости", на самом деле Фарах Карим является героиней серии шутеров Call of Duty. Там она выступает как основательница Сил освобождения Урзыкстана – выдуманного государства из мира игры. Опубликованный Царевым и Димитриевым портрет женщины тоже является смоделированным на компьютере изображением.

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Другие казусы российской пропаганды

Как писал УНИАН, российские пропагандисты не в первый раз попадаются на интернет-шутки и троллинг, принимая их за чистую монету. Так, в мае известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси был убит израильским агентом по имени Эли Коптер. Пропагандист не понял, что это была шутка израильтян, а Эли Коптер – это слово helicopter, т.е. вертолет. Именно на вертолете разбился Раиси.

Также мы рассказывали, как российская пропаганда долго расхваливала Z-поэта за его стихи, опубликованные в Сети. Потом выяснилось, что эта личность является выдуманной, а стихи на самом деле написаны в период Второй Мировой войны идейным нацистом.

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