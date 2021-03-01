Политик заверила, что не имеет планов по созданию собственной политсилы.

Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко ответила на вопросы о своих политических амбициях.

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Марченко присоединилась к партии ОПЗЖ после того, как против нее и Медведчука были введены санкции. В партии практически сразу заговорили о том, что видят в ней кандидата в президенты.

В интервью «Стране» Марченко заверила, что не имеет планов по созданию собственной политсилы, и верит в ОПЗЖ.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у нее планы в будущем баллотироваться в президенты, Марченко не подтвердила, но и не отбросила такой возможности.

«На все воля Божья», - заявила политик.

Марченко в политике: что известно

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против кума президента РФ, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

На следующий день Марченко заявила, что вступает в партию Медведчука - ОПЗЖ.

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Автор: УНИАН