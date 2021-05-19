Работа по подготовке встречи Зеленского и Путина продолжается / фото УНИАН

Заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Игорь Жовква заявил, что работа над организацией встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

В ответ на вопрос о будущей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: «Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается».

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Автор: Константин Гончаров