26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП.

Заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Игорь Жовква заявил, что работа над организацией встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

В ответ на вопрос о будущей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: «Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается».

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Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече Зеленского и Путина.

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Автор: Константин Гончаров