Обещанием 'завершить войну за 24 часа' Порошенко выставил на посмешище всю страну: военный вспомнил нардепу 'АТО за сутки'

По словам Сталкера, уже был план Порошенко - "закончить АТО за часы" и другие, которые заканчивались трагически для страны.

Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что он якобы может остановить войну за 24 часа, вредит Украине и снижает уровень ее поддержки в мире. Нардеп выступает от имени государства, забыв, что уже когда-то гарантировал завершить АТО за сутки и тогда такие заявления закончились Иловайским котлом. Об этом написал украинский военный Алексей "Сталкер", обвинив Порошенко в популизме.

"Сейчас главный популист Порошенко поехал в США, как украинский парламентарий. Там он выставил на посмешище не только всю свою партию, но и, к сожалению, нашу страну. Потому что все хорошо помнят предыдущие мирные планы Порошенко и чем они заканчивались. Ничем хорошим. И за такие "мирные планы" сам Порошенко должен отвечать перед судом по статье государственная измена, а не делать новые популистские заявления. Потому что, как показывает время, они очень дорого обходятся украинцам", - резюмирует военный.

По словам Сталкера, уже был план Порошенко - "закончить АТО за часы" и другие, которые заканчивались трагически для страны.

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"Обещание "закончить АТО за часы" завершилось Иловайским котлом. Там он уничтожил почти все добробаты. Знаю, потому что воевал уже тогда. Пока наших ребят россияне уничтожали, они умоляли Киев предоставить им подкрепление. Но подмога не пришла. Петр вывел ее на парад на Крещатик. А наших расстреляли. Это называлось "план Порошенко", - написал военный. - "Еще один "Мирный план" из 15 пунктов Порошенко начал воплощать сразу. Так, в первую неделю своего президентства заявил: "Украинская армия прекращает огонь!". ДНРовцы поблагодарили и продолжили захватывать Донбасс. Еще один План Порошенко - "Минские соглашения". Они дали возможность путину накопить войска и напасть на Украину уже полномасштабно", - сказал военный.

По его словам, план Порошенко не является реалистичным.

"Плана Победы Порошенко не существует, потому что почти три года большой войны Петр Алексеевич сидел в политической засаде: скромно обогащался до статуса топ-олигарха; пиарился на воинах ВСУ; рассказывал сказки, что защитники "вздрогнули" в 2022 году и ему лично пришлось взять оружие в руки и освободить Киевскую область от оккупантов", - написал защитник.

Как сообщалось ранее, в 2016 году из-за власти Порошенко Украина попала в скандал с вмешательством в выборы в США. Власть времен Порошенко благодаря правоохранителям слила информацию, которая едва не стоила Дональду Трампу должности Президента. Сам Порошенко в разгар выборов в США от имени Украины поехал поддержать Хиллари Клинтон, проигнорировав Трампа. Из-за этого у Трампа долгое время считали Украину врагом, а не союзником.