Визит украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Объединённые Арабские Эмираты прошел успешно. Работы в рамках реализации достигнутых инвестиционных договоренностей между ведущими компаниями двух стран уже начинаются.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишут "Українські новини". По его словам, визит украинской делегации в ОАЭ, который состоялся с 14 по 15 февраля 2021 года, увенчался подписанием 18 межправительственных соглашений и меморандумов о перспективах инвестиционного сотрудничества между представителями крупного украинского бизнеса в различных сферах (от энергетики до промышленности) с крупнейшей инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala.

В ОАЭ был замечен и украинский предприниматель, соучредитель корпорации АТБ и глава группы компаний BGV Group Геннадий Буткевич. В распоряжении редакции оказалась фотография Буткевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сделанная в ходе посещения выставки.

Как сообщило информагентство Emirates News Agency между BGV Group и Mubadala подписан меморандум о взаимопонимании. В комментариях СМИ Геннадий Буткевич проинформировал, что документ предусматривает изучение потенциальных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли добычи полезных ископаемых и производства на территории Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Вы меня удивили, сработали как разведчики! Да, действительно, я прилетел в ОАЭ по приглашению господина Салема Ахмеда Аль-Кааби. Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых. В свою очередь, стратегическая цель BGV Group - не только добывать и экспортировать полезные ископаемые, но и использовать их для изготовления продукции в Украине. Это позволит создать вертикально интегрированную промышленную инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами, которая позволит нашей стране двигаться по пути создания цепочки добавленной стоимости и достижения максимального уровня экологической безопасности производства. Наши интересы в данном вопросе с арабскими инвесторами совпадают", - сказал Буткевич.

В свою очередь, посол ОАЭ в Украине отметил, что инвестиционная компания Mubadala имеет большой опыт выхода на новые и развивающиеся рынки, и Украина имеет очень многообещающий потенциал для иностранных инвестиций.

В том числе Салем Ахмед Аль-Кааби подтвердил подписание меморандума между BGV Group и Mubadala, выразив уверенность в конструктивности и взаимовыгодных перспективах инвестиционного сотрудничества крупнейших компаний двух стран.

"Мы изучали инвестиционно-промышленный потенциал Украины в секторе горнодобывающей промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями BGV Group и Mubadala свидетельствует о живом интересе крупнейшего национального фонда ОАЭ в потенциальном сотрудничестве по данному направлению. Украина имеет большие перспективы, которые надеюсь, будут реализованы в многочисленных совместных проектах", - заявил Аль-Кааби.

BGV Group - украинская инвестиционная управляющая компания. Объединяет ряд украинских предприятий, имеющих лицензии на добычу рудных полезных ископаемых, разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Компания специализируется на добыче металлов и редких минералов, имеющих особое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности: бериллия, редкоземельных металлов, графита, урана, циркония, титана.

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Автор: УНИАН