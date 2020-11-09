Украина ожидает от Австралии включения в ее систему преференционной торговли.

В Украину прибыл новоназначенный посол Австралии Брюс Эдвардс.

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Как сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, он принял копии верительных грамот от нового посла.

"Новоназначенный посол уже не впервые в Украине, поэтому хорошо информирован о российской агрессии. Позиция правительства Австралии более чем четкая – никакого снятия/ослабления санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины в Крыму и на востоке Украины. Договорились активно координировать усилия по МН17", - заявил Енин.

Также дипломаты согласовали пути активизации двусторонних торгово-экономических отношений.

"Недавно Украина отменила визовые требования для Австралии. Следующим шагом должно стать включение Австралией Украины в свою систему преференционной торговли (отдельные представители крупного бизнеса в Украине очень заинтересованы в этом)", - отметил Енин.

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Автор: Виталий Саенко