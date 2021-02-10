Ранее депутаты Николаевского горсовета от ОПЗЖ уже попадали в скандалы.

В Николаеве во время заседания комиссии горсовета по вопросам этики поругались двое депутатов от пророссийской ОПЗЖ. Ранее один из них отметился отказом говорить на украинском языке во время сессии совета.

Как сообщают "Никвести", одиозный депутат Максим Невенчанный просил о выступлении на комиссии, однако его коллега Александр Медведев призвал его "не базарить". Примечательно, что Невенчанный пришел на заседание комиссии, членом которой он не является.

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"Перестань, не базарь", - сказал Медведев коллеге, пока тот общался с главой комиссии.

"Что?", - спросил Невенчанный.

"Не базарь", - повторил Медведев.

"Что не базарь?", - уточнил снова Невенчанный.

Позже, после выступления Невенчанного между ним и Медведевым произошел еще один диалог.

"Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь своим корявым почерком написанное решение и говоришь: «Будьте добры", - сказал Медведев.

"У меня было написано не корявым почерком", - возразил тот в ответ.

"Я просто говорю тебе, как надо делать", - сказал Медведев.

"Не надо мне говорить, как надо делать. Я же не говорю вам, как надо делать", - заявил Невенчанный.

"Аппарат совета для того и существует, чтобы тебе правильно разработать этот вопрос", - резюмировал его коллега.

Ранее в горсовете Николаева представители ОПЗЖ отказались говорить на украинском языке - мэру пришлось побыть для них переводчиком.

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Автор: УНИАН