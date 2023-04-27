Михаил Подоляк отметил, что Зеленский объяснил Си, что война должна завершиться восстановлением границ Украины.

В Кремле не ожидали, что разговор президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина будет настолько содержательным. Ночные удары по жилым домам в Николаеве могли быть"местью".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский объяснил Си Цзиньпину, что война должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины в границах 1991 года. При этом он указал, что переговоры с Москвой возможны только после вывода всех российских войск из Украины. Кроме того, советник главы ОПУ напомнил, что Кремль быстро захватить Украину, но план Путина провалился, и война длится уже больше года.

"Этот звонок после неудачного наступления России и накануне определенных наступательных действий Украины очень симптоматичен для России. Более того, есть интенсификация отношений. Это посол Украины в Китае и спецпредставитель Китая в регионе - Ли Хуэй, который должен работать над предложениями о том, какую позицию должен занимать Китай", – отметил Подоляк в интервью 24 каналу.

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Кроме того, он считает, "что России как субъекта глобальной политики уже не существует, а существует Китай, желающий для себя занять определенные политические позиции в глобальном распределении", поэтому оккупанты ударили ракетами по Николаеву после разговора Зеленского и Си.

"Это убийство гражданского населения. Многоквартирное здание нужно разрушить ракетой "Калибр". Это все красноречиво и четко расставляет акценты. Мне кажется, что со своей политикой в очень ограниченный срок Россия будет сама с собой общаться и проводить саммиты в рамках саратовско-воронежской концепции", - подытожил украинский политик.

Разговор Зеленского и Си - что известно

Президент Владимир Зеленский впервые с 24 февраля 2022 года разговаривал с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры длились около часа. В вечернем видеообращении президент Украины отметил, что появилась возможность для перезагрузки украинско-китайских отношений.

В свою очередь в Москве заявили, что готовы поддержать все, что может приблизить "окончание "конфликта" и достижение РФ поставленных целей".

Спустя несколько часов российские оккупанты ударили ракетами по жилым домас Николаева. Сначало сообщалось, что россияне обстреляли город ракетами С-300, но позже стало известно, что били "Калибрами" из акватории Черного моря.

По словам мэра Николаева Олександра Сенкевича, 43 человека получили ранения. 20 пострадавших получили помощь на месте, еще 23 доставили в больницу. Среди них – двое детей, они в стабильном состоянии. При этом один человек погиб.

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