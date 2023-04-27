Важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины, отметил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, однако Пекин все еще не осудил российское вторжение.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", - сказал он на пресс-конференции в Люксембурге, пишет CNN.

"Союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины", - добавил генсек Альянса.

Видео дня

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины сообщил, что около часа разговаривал с китайским лидером. Это был их первый разговор с начала полномасштабной войны.

В своем вечернем видеообращении Зеленский сказал, что сейчас есть возможность дать новую энергию украинско-китайским отношениям.

Коментируя разговор лидеров, в Кремле заявили, что готовы поддержать все, что может приблизить "окончание "конфликта" и достижение Россией всех поставленных целей".

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