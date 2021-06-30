Судя по переписке, Рабинович призвал коллег не приходить на работу 1 июля.

Депутаты из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"будут бойкотировать внеочередное заседание парламента в четверг, 1 июля.

Об этом свидетельствует фрагмент переписки во фракционном чате ОПЗЖ, который обнародовало издание "Апостроф".

В частности, сопредседатель фракции Вадим Рабинович сообщил о принятии решения "никому завтра не приходить на внеочередное заседание".

В другом сообщении Рабинович призвал коллег сегодня поддержать законопроект №4364 "О платежных услугах".

Накануне стало известно, что внеочередное заседание ВР 1 июля созывается по требованию президента Владимира Зеленского. Его повестка включает проект закона о коренных народах Украины (№5506) и законопроекты, касающиеся реформы градостроительной деятельности (№5655, №5656). Кроме того, будет рассматриваться инициатива о признании утратившим силу закона "о создании зоны свободной экономической зоны "Крым" (№5502-д). В связи с этим предлагается внести изменения в Таможенный кодекс (№5503-д).

Читайте такжеЗеленский прокомментировал "пленки Медведчука" и роль Порошенко в них

В то же время в повестке дня стоит законопроект об администрировании налогов и сборов во временно оккупированном Крыму (№5501-д).

Также 1 июля ВР рассмотрит законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни , так называемый закон об олигархах (№5599).

Кроме того, в повестке дня – законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (№5551) и проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Юрий Годован, Татьяна Поляковская