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"Есть что отмечать": Саакашвили отреагировал на свое назначение радостным фото с вином

21:06, 07 мая 2020
Политика
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Саакашвили получил новую должность / УНИАН

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который сегодня вечером был назначен главой Исполнительного комитета реформ, прокомментировал свою новую должность.

На странице в Facebook политик опубликовал свое фото с бутылкой вина, дав понять, что начинает праздновать назначение.

"Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам", - написал Саакашвили.

Вероятно, новая должность порадовала политика / facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщал УНИАН, в четверг президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 

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