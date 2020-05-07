"Есть что отмечать": Саакашвили отреагировал на свое назначение радостным фото с вином

С сегодняшнего дня Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет реформ.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который сегодня вечером был назначен главой Исполнительного комитета реформ, прокомментировал свою новую должность.

На странице в Facebook политик опубликовал свое фото с бутылкой вина, дав понять, что начинает праздновать назначение.

"Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам", - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в четверг президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.