Арахамия: голоса за назначение Саакашвили вице-премьером есть, но по нему "будет другое решение"

22 апреля Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили согласовали вопрос относительно должности, на которую его будут предлагать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос о том, что якобы голосов за назначение Саакашвили на пост вице-премьера не хватает, депутат отметил: "Голосов хватает. Но Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. И они нашли другой формат, в котором они будут работать... Новая должность, об этом будет сообщено".

В то же время Арахамия не уточнил, о какой именно должности идет речь. "У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером... Сейчас достаточно имеем голосов для того, чтобы это решение принять. Но, по моей информации, будет другое решение. И президент уже отработал его с господином Михеилом", - отметил председатель фракции.

По его словам, об этом решении может быть сообщено уже сегодня или в начале следующей недели.

На вопрос, почему не сложилось с должностью вице-премьера, Арахамия объяснил, что когда начались консультации по "ожиданиям от двух сторон", то оказалось, что есть "другой формат, который обеспечит успех этой программы, которую он (Саакашвили – ред.) хочет выполнять по реформам".

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.