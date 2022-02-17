В Альянсе отмечают, что не видели признаков отвода сил России от Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс обеспокоен попыткой РФ создать повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Несмотря на утверждения Москвы, мы пока не видели признаков отвода или деэскалации. Наоборот, похоже, что наращивание России продолжается. Мы продолжаем отслеживать развитие событий очень внимательно. Мы призываем Россию сделать то, о чем она говорит, и отвести ее силы от границ Украины. Это будет первый важный шаг на пути к мирному политическому решению", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия наращивала силы у границ Украины на протяжении многих месяцев с прошлой осени.

Читайте такжеЛавров заявил, что деэскалация вокруг Украины "зависит не от РФ"Как сказал Столтенберг, тенденция свидетельствует об устойчивом росте российских сил, хотя иногда одни подразделения отходят, а на их месте размещаются другие. "Тот факт, что боевой танк загружают на поезд и перемещают в определенном направлении, не доказывает то, что происходит отвод войск.

"Мы обеспокоены, что Россия пытается подстроить повод для вооруженной атаки против Украины. До сих пор нет четкости и уверенности относительно намерений России. Мы не знаем, что произойдет. Но мы знаем, что Россия стянула наибольшую силу, которую мы видели в Европе за десятилетия, в Украине и около нее. И мы также знаем, что многие офицеры российской разведки работают в Украине. Они присутствуют на Донбассе. И мы видели попытки инсценировать повод для подставной операции под "чужим флагом" с целью обеспечения оправдания для вторжения в Украину", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, он сказал, что Россия стянула достаточное количество войск и потенциала для начала полномасштабного вторжения в Украину с очень малым или вообще без времени на предупреждение.

"И это то, что делает ситуацию настолько опасной", - сказал он.

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный чиновник Администрации президента Джо Байдена сообщил, что Россия продолжает мобилизоваться до войны и готовит ложный повод для оправдания вторжения в Украину.

15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тыс. вооруженных военных.

Сегодня, 17 февраля, российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. Снаряды попали в сооружение детского сада, половина населенного пункта осталась без электропитания.

По данным оперативно-тактической группировки "Север", трое работников детского сада - две женщины и мужчина - получили контузии, дети не пострадали.