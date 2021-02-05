Верховная Рада Украины поддержала запрос народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяны Плачковой к президенту о необходимости ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве. Об этом нардеп сообщила на своей Facebook-странице.

«Верховная Рада 255 голосами поддержала мой запрос к президенту по поводу необходимости ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве! Эту Конвенцию называют "Билль о правах моряков", поскольку она определяет минимальные международные стандарты, позволяющие существенно изменить к лучшему условия труда и быта моряков», – пояснила парламентарий.

Она напомнила, что Конвенция была принята в 2006 году и сейчас ратифицирована 97 странами, но не Украиной.Читайте такжеНардеп Плачкова: в ООН люди помнят о моряках, а в украинских Минздраве и Мининфраструктуры – нет

«Это пора исправлять! Пора прекратить относиться к морякам как к источнику заработка для коррумпированных чиновников, они – ключевые работники и должны быть под защитой государства!» – резюмировала политик.

Напомним, ранее Татьяна Плачкова поднимала вопрос о приоритетной вакцинации моряков.

«Именно от их труда зависит функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек. Морской транспорт перевозит более 80% товаров, в том числе жизненно необходимые товары медицинского назначения. Но наш Кабмин не считает этот вклад достаточным для приоритетной вакцинации моряков. В ООН и на Давосском форуме люди помнят о моряках, а в Минздраве и Мининфраструктуры – нет. Это не ошибка – это плевок в лицо всей морской отрасли! Обратилась к Степанову, надеюсь, одумаются и примут решение в интересах моряков», – подчеркнула народный депутат.

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Автор: УНИАН