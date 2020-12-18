Чтобы преодолеть коррупцию, необходимо передать полномочия местным советам, заявил Палица.

Центральная власть должна завершить реформу децентрализации и передать полномочия местным советам. Об этом заявил лидер партии «За майбутнє», народный депутат Игорь Палица в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».

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«Децентрализация заработает, когда местные советы будут решать, куда пойдут деньги. Не представитель президента (председатель ОГА - ред.), каким бы профессионалом он не был. Власть не закончила децентрализацию. Вы хотите все держать в своем кулаке: если кто-то лезет не туда, вы бьете его по голове, открываете уголовные производства. В Хмельницкой области выборы главы областного совета выиграла депутат от партии «За майбутнє», Виолетта Лабазюк. На следующий день из Офиса Президента была команда подать в суд - якобы ее выбрали незаконно. Представительницу партии «За майбутнє», отстранили от исполнения обязанностей на время разбирательства. Это нонсенс, это незаконно, но такая команда поступила из Офиса Президента. Сегодня в Черновцах в областном совете сформировалась коалиция, которая предлагает на должность председателя облсовета представителя Аграрной партии, а не «Слуги народа». Здание облсовета сразу «заминировали», и выборы не состоялись. Так выглядит ваша борьба за власть. Это нечестная борьба» - возмутился Игорь Палица.

Лидер партии «За майбутнє» отметил, что источник коррупции - это чиновники в Киеве, а не местные депутаты.

«Когда вы говорите о коррупции на местах - не оскорбляйте местных депутатов! После выборов пришло очень много хороших людей. Они хотят ходить по улицам и честно смотреть в глаза людям, которые их избрали. Есть, конечно, плохие депутаты, пусть ими занимается полиция, прокуратура. Но когда вы говорите о коррупции на местах, «люди пришли «дерибанить» землю», то это - ложь! Землю «дерибанят» в Госгеокадастре. Не местные депутаты, а чиновники в Киеве покрывают эту коррупцию. Поэтому надо передать их полномочия на места», - заявил Игорь Палица.

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Автор: УНИАН