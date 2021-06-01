В ближайшее время со входа в ОП исчезнет фанера.

В здании Офиса президента начали устанавливать новые двери, взамен тех, что были повреждены во время беспорядков на акции сторонников Сергея Стерненко 20 марта.

Как сообщает «Сегодня», 1 июня к зданию прибыли рабочие, которые начали делать замеры для установки. Их инструменты предварительно обнюхала специально обученная собака.

Во время экскурсии гид одной из туристических групп посоветовал посетителям сфотографироваться с отсутствующей дверью, пока есть такая возможность. Ведь в ближайшее время фанеру, которая закрывает дверные проемы, уберут.

Напомним, двери Офиса президента были демонтированы 21 марта, поскольку были повреждены или испорчены во время беспорядков на акции сторонников Сергея Стерненко. Дверные проемы закрыли фанерными листами.

Тем временем поврежденные двери ОП обрели новую жизнь – побывали в студии политического ток-шоу, где их показывали как пример атрибутики протестов.

Кроме того, одна из художественных галерей Киева усмотрела в дверях художественную ценность и захотела выкупить их.

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Акция в поддержку Стерненко: что произошло

20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской. По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров