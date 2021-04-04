Результаты выборов на 5 участках отменили, полтысячи бюллетеней исчезли.

В одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка.

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Об этом сообщает движение "Чесно". Отмечается, что на подсчет голосов понадобилось 8 суток.

"Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов.",- говорится в сообщении.

При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андриевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87 округе состоялись 28 марта. Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

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Автор: Дмитрий Захаров