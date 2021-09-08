Для первого "транша" перебросили средства из Президентского фонда.

На Президентский университет выделили первое финансирование.

Об этом в Telegram сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет принял выделение 70 010 тыс. грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве Президентского университета", – проинформировал он.

Как сообщили в Бюджетной комиссии в комментарии Суспильне, эти средства были предусмотрены на поддержку образования, науки и спорта в рамках Президентского фонда.

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На заседании комитета представителей МОН заверили, что власти успеют провести тендер до конца 2021 года.

В комитете отметили, что своим решением только выполнили решение Кабмина.

Что известно о проекте Зеленского

31 мая президент Зеленский подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

По словам главы государства, в президентском университете будут готовить "людей будущего" лучшие преподаватели. Согласно указу, университет будет финансироваться на принципах государственно-частного партнерства. Начало обучения запланировано на 1 октября 2023 года.

В Офисе президента заявили, что цель создания президентского университета заключается в необходимости повышения конкурентоспособности высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы.

Автор: Яна Ставская