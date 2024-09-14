Не имея сил и желания воевать с НАТО, Путин смог ограничить западную помощь Украине одними лишь своими заявлениями.

Россия не способна вести более широкую войну, чем она уже ведет в Украине. Угрозами в сторону Запада Кремль просто блефует, а Джо Байден "повелся" на этот блеф. Об этом заявил ветеран американской политики, бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон в интервью Times Radio.

Нежелание США снимать запрет на удары американским оружием по территории РФ Болтон называет проявлением "абсолютно нестратегического подхода" в отношении войны в Украине, который демонстрирует администрация Байдена в течение двух с половиной лет.

"Россия их постоянно сдерживает из-за этой угрозы более широкой войны, на которую Россия не способна. Несмотря на то, что мы не смогли сдержать российское нападение в феврале 2022 года, россияне сдержали нас от помощи Украине и тщательной систематической стратегии, которая могла бы привести эту войну в совсем другую точку, чем сейчас", - сказал он.

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Болтон отметил, что для войны против НАТО у России просто нет свободных армейских подразделений - если бы такие были, то их бы бросили на фронт в Украине, где Россия в течение двух лет демонстрирует "жалкие показатели" территориального продвижения.

Что касается угрозы потенциального использования ядерного оружия, то, по словам Болтона, американская разведка показала, что Россия ни разу не приводила в боеготовность свои ядерные силы в те моменты, когда Путин в очередной раз начинал пугать мир ядерным апокалипсисом.

"Я думаю, что Путин блефовал, и мы на это повелись", - считает экс-советник президента США.

Вместе с тем Болтон считает, что США должны послать четкий сигнал Кремлю о недопустимости применения ядерного оружия по самой Украине.

"По моему мнению, относительно ядерного оружия - сообщить ему частным образом и публично, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине Владимир Путин подпишет собственный смертный приговор", - заявил он.

Россия запугивает Запад ядерным оружием и войной

Как писал УНИАН, в конце августа остро встал вопрос о снятии запрета на применение Украиной западных ракет для глубоких ударов по территории РФ. По некоторым данным, США согласились снять свои возражения относительно ударов ракетами Storm Shadow, но до сих пор запрещают применять ATACMS.

Чтобы не допустить снятия этих ограничений, в последние дни Россия начала мощную информационную кампанию, стремясь напугать Запад войной. Так, накануне представитель РФ в ООН заявил, что в случае снятия запрета начнется прямая война между РФ и НАТО. А экс-президент РФ Дмитрий Медведев сегодня пригрозил ядерным ударом по Киеву.

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