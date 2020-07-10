Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ из-за сбитого самолета МН17 над Донбассом

Содержание этой межгосударственной жалобы также будет приобщено к индивидуальным искам к РФ от родственников жертв катастрофы.

Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации в связи с участием России в катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов.

«Подавая межгосударственную жалобу, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбитии самолета рейса MH17 с ЕСПЧ», - говорится в сообщении.

Указывается, что содержание этой жалобы также будет приобщено к индивидуальным искам к РФ в ЕСПЧ от родственников жертв катастрофы.

Читайте такжеИран согласился передать Франции для расшифровки "черные ящики" самолета МАУ - Енин

Кроме того, отмечается, что подавая эту межгосударственную жалобу, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв катастрофы MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников.

«Достижение справедливости для 298 жертв падения самолета рейса MH17 есть и останется высшим приоритетом правительства», - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Отмечается, что об этом шаге проинформируют Совет Безопасности ООН.

В правительстве Нидерландов также отметили, что придают большое значение встречам с представителями России по поводу ее ответственности как государства за катастрофу MH17. «Цель этих встреч заключается в том, чтобы найти решение, которое оправдывает огромные страдания и ущерб, причиненный сбитием самолета рейса MH17», - отмечают в правительстве.

Также отмечается, что почти через шесть лет после катастрофы рейса MH17 стремление к правде, справедливости и ответственности остается главным приоритетом для правительства Нидерландов. «Правительство всегда заявляло, что оно не исключает никаких средств правовой защиты для достижения этой цели», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ" ДНР ", а также Леонид Харченко (позывной" Крот "), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram