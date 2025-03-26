По словам Павла Палисы, Украина стремится только к настоящему и справедливому миру.

Делегация Украины в Саудовской Аравии не обсуждала никаких территориальных уступок России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Относительно "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях", - написал Палиса.

Он также отметил, что во время встречи Украина и США продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной ранее.

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"Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США. Мы предупреждали американскую команду, что русские будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы хотят настоящего и справедливого мира. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", - добавил Палиса.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает требования РФ по Черному морю. По его словам, Россия выдвинула "пять или шесть условий".

Между тем The Guardian отмечает, что соглашение о Черном море - это список желаний Путина. Там отметили, что Россия не сделала ничего, чтобы ее первое требование - снятие санкций - было выполнено.

Журналисты объяснили, что в случае уступок со стороны США, это станет первым значительным откатом от санкционной политики Запада и будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины.

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