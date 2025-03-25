В Лондоне поддержали позицию Украины.

Лондон призывает Российскую Федерацию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине.

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде находятся в тесном контакте с Соединенными Штатами Америки и Украиной. Также Лондон сотрудничает с международными партнерами для достижения длительного и прочного мира:

"Президент Зеленский уже показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы надеемся, что президент Путин согласится на это без дальнейших проволочек".

Прекращение огня в Украине

Как известно, ранее Соединенные Штаты предложили ввести в Украине 30-дневное прекращение огня. Киев согласился пойти на это, однако только после того, как согласится Москва.

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Путин заявил, что для такого шага необходимо прекратить мобилизацию и поставки западного оружия в Украину, фактически отвергнув предложение Трампа. Позже Кремль заявил, что готов остановить удары по энергетике.

После встреч представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта, где обсуждалось обеспечение безопасности судоходства в Черном море, в РФ сказали, что хотят снятия ряда санкций против них. Трамп уже заявил, что рассмотрит эти требования.

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