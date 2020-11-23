Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что "Минские соглашения" невыполнимы.

Об этом он сказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее канале в YouTube.

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"Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. - Ред.), вот это требование реально невыполнимое", - сказал Богдан, напомнив, что попытка внести такие изменения при призиденте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.

"Это невозможно, у нас начнется гражданская война", - добавляет экс-глава ОП.

Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: "Наверное, он думал о тех парнях, которых там убивают".

Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: "Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад".

Последние договоренности в Минском формате 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников убежден, что «Минск» не является площадкой, на которой будет достигнут мир.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости пересмотреть последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, принятых в 2015 году.

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Автор: УНИАН