По словам источников, они согласились с президентом и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский.

Об этом журналистам сообщили источники, говорится в материале "РБК-Украина" "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Читайте такжеШмыгаль просит Раду отправить Степанова в отставку: министр говорит, что заявление не писалПо данным издания, в пятницу, 14 мая, Зеленский позвал к себе трех министров и предложил им уйти из правительства по собственному желанию. Двое без пререканий согласились, и уже к вечеру в парламенте появились заявления об отставке от Криклия и Петрашко.

"По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - рассказал журналистам советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что депутаты не видели от Петрашко каких-либо прорывных идей, которые необходимы сейчас для укрепления экономики. Теперь должность министра экономики прочат нынешнему главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко.

Криклий же был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года. В ОП считают, что в период Криклия Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта. По словам Подоляка, к минусам на Банковой относят и "скандалы, связанные с министерством".

"Нужен более системный подход в работе министерства. Конечно, следует учитывать, что все министры работали в чрезвычайно сложных условиях. Правительству в целом удалось сделать очень много для защиты общества и украинской экономики от негативного воздействия коронакризиса. Но нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", - сказал советник руководителя ОП.

По словам другого источника издания, к уходу министра инфраструктуры может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады. В качестве нового главы Мининфраструктуры Кабмин собирается предлагать Раде главу Укравтодора Александра Кубракова.

"Мы однозначно благодарны и Криклию, и Петрашко, что они работали во время пандемии и экономического падения. Но сейчас нам очень важно сделать акцент на экономическом росте. Для этого нужны не просто менеджеры в конкретной сфере. Логично, что на эти должности приглашают людей, которые уже зарекомендовали себя. Кубраков и Любченко должны стать усилением правительственной команды", - отметила Евгения Кравчук.

Отставка министра Степанова

Третьим министром, которого в пятницу приглашал к себе президент, был, по данным истопников, Максим Степанов. Однако в отличие от Петрашко и Криклия, он не стал писать заявление, так как явно не желал увольняться, но попросил все обдумать до 19:00 вечера пятницы. Никакого ответа от министра в итоге так и не поступило, а в 19:45 он в эфире "Украина 24" заявил, что никаких заявлений не писал. Через 10 минут после этих слов в Раду поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

Читайте такжеПочему Степанова "уходят" из Минздрава и кто придет на его местоОдин из влиятельных собеседников в монобольшинстве рассказал журналистам, что была договоренность о том, что "ждут хоть какой-то ответ Степанова".

"Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него. Но одно дело для депутатов - когда он бы сам захотел уволиться, и другое - когда хотят уволить его. Эта история с отставкой тянется еще с конца апреля. Просто Степанов собирался увильнуть. Причем уже в третий раз", - сообщил источник.

По информации издания, впервые вопрос об отставке Степанова обострился в ноябре 2020-го из-за статистики по заболеваемости COVID-19. Второй раз - когда вакцинация не началась в обещанный срок и откладывались первые поставки вакцин, однако на Банковой решили дать ему еще один шанс.

В третий раз угроза ухода над министром нависла перед майскими праздниками: провести отставку собирались через постановление Рады, в частности, более 100 подписей за отставку и 150 за проведение внеочередного заседания парламента собрал "Голос". Однако оставлять Минздрав перед майскими праздниками на несколько недель без полноценного руководителя, по данным источника, в "Слуге народа" не решились и вопрос отложили.

В "Слуге народа" планируют обсудить будущие перестановки в Кабмине на сегодняшнем заседании фракции.

Что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Сегодня, 17 мая, вечером ожидается заседание фракции "Слуга народа", на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.

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Автор: Катерина Комолова