В столице Украины британский министр проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел ВеликобританииЛиз Трасс прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Судя по фото, которым посол сопроводила сообщение, британский министр прилетела в стоицу Украины на большом военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III.

Напомним, у Лиз Трасс запланированы переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Украину от "ложного чувства безопасности" после заявлений РФ о выводе войск. Трасс считает, что Россия может "испытывать стойкость" Запада, затягивая противостояние на границе с Украиной на месяцы.

10 февраля Трасс посетила Москву, где провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Этот диалог не увенчался успехом. Разговор немого с глухим, так назвал переговоры с британской коллегой глава российского МИДа.