Судно сейчас формально никак не связано с Медведчуком, ведь в марте оно было переоформлено на новый оффшор.

У роскошной яхты Royal Romance, которой владели супруги Виктор Медведчук и Оксана Марченко, формально сменился владелец. Несмотря на это, супруги предположительно и дальше продолжают пользоваться яхтой.

Об этом говорится в материале журналистов "Слідсво Інфо".

Авторы расследования установили, что яхта Royal Romance до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd. Компания зарегистрирована на Маршалловых островах, ее конечной владелицей является Оксана Марченко. Впрочем, в марте судно сменило владельца.

31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd, также зарегистрированной на Маршалловых островах. Сейчас судно Royal Romance формально не связано с семьей Медведчука.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций СНБО на имущество Виктора Медведчука (19 февраля) и арестом другой его яхты «Романс-1» в апреле.

Журналисты предполагают, что семья Медведчука продолжает пользоваться яхтой и сейчас, после переоформления. С помощью ресурса Marine Traffic они выяснили, что уже после переоформления яхты судно путешествовало по побережью Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, Оксана Марченко опубликовала в Instagram фото с геолокацией «Хорватия».

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В 2015 году экс-журналист, на тот момент народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что Медведчук заплатил за Royal Romance около 200 миллионов долларов. Это роскошное судно длиной 92 метра, с большим бассейном, водопадом, лифтом и номерами для 14 гостей и 22 членов экипажа.

Дело Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены. Как сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Дмитрий Захаров