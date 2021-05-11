Утром Марченко опубликовала в своем Instagram фото с пейзажами, морем и цветами.

Пока кума Путина Виктора Медведчука ищут правоохранители, его жена Оксана Марченко предположительно находится в Хорватии.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что утром Марченко опубликовала в своем Instagram фото с пейзажами, морем и цветами. Геолокация в заметке была определена как территория Хорватии.

Между тем самого Медведчука ищут правоохранители, чтобы вручить ему уведомление о подозрении. Подозрение народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку касается трех эпизодов.

Дело против Медведчука: что известно

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места нахождения и вручения ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе ОПЗЖ на улице Большая Васильковская.

Марченко в политике

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

На следующий день Марченко заявила, что вступает в партию Медведчука - ОПЗЖ.

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Автор: Дмитрий Захаров