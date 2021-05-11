Пока кума Путина Виктора Медведчука ищут правоохранители, его жена Оксана Марченко предположительно находится в Хорватии.
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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что утром Марченко опубликовала в своем Instagram фото с пейзажами, морем и цветами. Геолокация в заметке была определена как территория Хорватии.
Между тем самого Медведчука ищут правоохранители, чтобы вручить ему уведомление о подозрении. Подозрение народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку касается трех эпизодов.
Дело против Медведчука: что известно
- Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.
- Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места нахождения и вручения ходатайства о содержании под стражей.
- Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе ОПЗЖ на улице Большая Васильковская.
Марченко в политике
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- На следующий день Марченко заявила, что вступает в партию Медведчука - ОПЗЖ.
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