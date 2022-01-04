12 октября суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кум Путина, нардеп ОПЗЖ, которого подозревают в госизмене, Виктор Медведчук пожаловался, что его дочери аннулировали визу на учебу в университете Женеве.

Об этом он рассказал в интервью заблокированному каналу UkrLive. Видео появилось в Telegram журналиста Дениса Казанского.

По словам депутата, его дочь закончила киевскую школу и собиралась получать высшее образование за рубежом.

"Да, дочь закончила школу в Украине, в Киеве, поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того, обратилась и получила учебную визу, все было нормально. И в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей сказали, что ее виза аннулирована", - ответил Медведчук.

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Дело Медведчука

12 октября Печерский райсуд Киева избрал Медведчуку меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму в виде круглосуточного домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства прокуроров о взятии под стражу с альтернативой залога в 1 млрд грн. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

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Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук вместе с другим депутатом от "ОПЗЖ" Тарасом Козаком подозревается в незаконной передаче РФ газового месторождения в Крыму; предоставлении российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовке сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

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