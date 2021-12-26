Европейские страны действуют согласованно с США и НАТО.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что масштабные санкции против России уже готовы. Их введут в случае новой агрессии РФ в отношении Украины.

Такое заявление она сделала в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам председательницы Еврокомиссии, санкции согласовали с Соединенными Штатами Америки.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий", - сказала она.

Читайте такжеБритания эвакуирует войска из Украины в случае вторжения России - Daily ExpressТакже Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна прекратить провокации

Агрессия РФ в отношении Украины

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членовв с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.