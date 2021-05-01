После марша по случаю годовщины создания дивизии «Галичина» в Офисе президента требовали от председателя КГГА отчета, почему стало возможным проведение этой акции.

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что не имеют полномочий давать разрешение и запрещать проведение массовых акций в городе.

Об этом заявили в пресс-службе КГГА.

«Городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины», - отмечается в сообщении.

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Как пояснили в КГГА, в соответствии с процедурой, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, по информации горгосадминистрации, мероприятие, которое состоялось в Киеве 28 апреля, было заявлено не как акция ко дню создания дивизии «Галичина», а как патриотический марш вышиванок.

«А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш - или некомпетентные и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов», - подчеркнули в КГГА.

Там напомнили, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Они расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

В то же время в КГГА отмечают: пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, «даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками».

Марш сторонников СС "Галичина" в Киеве:

28 апреля в центре столицы состоялся марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии УНА «Галичина». Около 200 человек колонной прошли от Арсенальной площади до Майдана Незалежности.

Во фракции «Слуга народа» осудили марш вышиванок и возмутились по поводу предоставления киевской властью разрешения на проведение этого мероприятия.

Также осудили проведение марша в Офисе президента. Там требовали от председателя Киевской городской государственной администрации провести проверку системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед обществом о том, почему стало возможным проведение этой акции.

По факту проведения марша полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Также составлен административный протокол на одного из участников акции за использование нацистского приветствия.

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Автор: Светлана Закелова