В ответ на это спикер ВР призвал депутатов соблюдать закон и отметил, что сигареты - это "зло".

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко пожаловалась председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку на депутатов, которые курят IQOS в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в сессионном зале парламента.

"Сейчас в кулуарах Верховной Рады, в том числе возле лифтов Верховной Рады, около 20-30 народных депутатов Украины курят IQOS. Я хочу обратиться к вам как к председателю Верховной Рады с просьбой, чтобы вы апеллировали к коллегам, что в первую очередь сами народные избранники должны уважать украинское законодательство", - отметила Геращенко.

По ее словам, в первую очередь речь идет о представителях монобольшинства.

На это Стефанчук ответил: "Я не имею возможности проверить, чьих народных депутатов там больше, есть ли они вообще, но я обращаюсь просто ко всем народным депутатам: мы должны уважать то законодательство, которое мы принимаем. Мы должны осуществлять все для того, чтобы не нарушать те нормы, к которым мы стремимся. А IQOS, сигареты и все остальное - это зло. Сам не курю и вам не советую".

Напомним, в конце декабря 2021 года в Украине установили новые ограничения для курильщиков. Народные депутаты расширили перечень запретов для курящих украинцев.

Законом, в частности, запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в такси и на вокзалах. Этот закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования, кроме отдельных положений.

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