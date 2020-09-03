Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как продвигается процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО и какие шаги сделало правительство в этом направлении.
Читайте такжеВ Европе Должны назвать четкие условия для вступу Украины в ЕС - Зеленский В эфире " Завтрака с 1+1 " он отметил, что сотрудничество в этом направлении не заморожено.
"Ни в коем случае не заморожено, энергично работает и моя коллега Ольга Стефанишин и я в Министерстве иностранных дел. Буквально вчера мы приняли несколько решений, которые имплементируют наши обязательства в рамках отношений с ЕС, усиливают механизм координации европейской интеграции внутри страны. Ольга инициировала это решение, премьер ее полностью поддержал. Более того, впервые в истории Украины именно премьер-министр будет возглавлять этот координационный орган", - рассказал Кулеба.
Он отметил, что таким образом, вопросы координации выносится на максимально высокий уровень. По словам министра, вступление в Евросоюз и НАТО это параллельные процессы.
Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС
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