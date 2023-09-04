Как подчеркнул глава МИД, украинская сторона всегда чрезвычайно тщательно готовится к сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, посетит ли президент Украины Владимир Зеленский Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

В частности, глава МИД ответил на вопрос о том, будет ли президент в Нью-Йорке с визитом для участия в заседании Генассамблеи ООН. "Жизнь покажет", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что "украинская сторона всегда чрезвычайно тщательно готовится к сессии Генеральной Ассамблеи ООН".

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Визит Зеленского в Нью-Йорк - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники написало, что в сентябре президент Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что там он обосновает необходимость своей формулы мира.

Позже посол Албании в ООН Ферит Ходжа подтвердил, что Владимир Зеленский посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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