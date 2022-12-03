Сначала в украинское посольство в Мадриде получило письмо со взрывчаткой. Позже украинские дипломаты в пяти странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных. Такие извращенные послания получили посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, консульства в Неаполе (Италия), Кракове (Польша), а также в Брно (Чехия).

Также был поврежден вход в помещение посла Украины в Ватикане, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании. А в посольство в США — поступило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, за взрывом на территории посольства в Мадриде и опасными письмами стоит Россия. Наша естественная логика действительно подсказывает, что за этим может стоять именно она. Однако пока не доказано, кто действительно является заказчиком "почтового терроризма".

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Пакеты стали, скорее, жестом отчаяния. Потому что все остальные российские методы террора Украины не сработали.

Можно обратить внимание на то, что подобные средства запугивания еще не были присущи РФ. Однако можно предположить, что исполнителями могут быть выходцы из стран Ближнего востока, которым такие радикальные методы убеждения в своей правоте совсем не чужие (например, это может быть Иран или другие страны). Именно тот факт, что в пакетах были глаза мертвых животных наводит на мысль, что с заказом "креативно работала" команда из тех стран, для которых может быть обычный такой "натурализм" даже в вопросах внешней политики.

С другой стороны, именно Российской Федерации присуща логика шантажа. Но в таком случае, пакеты стали, скорее, жестом отчаяния. Потому что все остальные российские методы террора Украины не сработали.

Вспомнить хотя бы то, как на саммите G20 в Индонезии удалось эффективно прекратить российский шантаж ядерным оружием: тогда девятнадцать стран заявили, что недопустимо не только прибегать к использованию, но и даже намекать на это. Именно такая коллективная позиция смогла эффективно остановить РФ на этом этапе. Ведь в Москве поняли, что речь идет не только о коллективном Западе, но и об Индии и Китае. Возможно, у Кремля есть желание враждовать с Западом, но точно не со всем миром. Россия и так уже превратилась в страну в изгнании.

Вероятно, логика РФ, как заказчика текущего террора украинских дипломатов, может заключаться в том, что теперь у нее остались лишь радикальные методы давления. Мол, никакие методы запугивания не сработали, придумаем "креативные". Или, возможно, в РФ отреагировали на призыв прекратить варварскую войну. Мол, если нас называют варварами, применим варварские методы.

То, что целью "почтовых террористов" могло быть запугивание украинских дипломатов – не является секретом.

Однако все это предположения, ведь пока нет информации о результатах расследования и никаких данных, которые бы подтверждали, кто за этим стоит. Сначала следует дождаться информации от МИД Украины, которое сейчас изучает, в чем же было содержание этих посланий.

Впрочем, то, что целью "почтовых террористов" могло быть запугивание украинских дипломатов – не является секретом. Также это можно трактовать как попытку продемонстрировать враждебное отношение к Украине и, собственно, тем нарративам относительно вторжения РФ в Украину, которые мы пытаемся доказывать миру.

Но вряд ли отправителю пакетов со взрывчаткой и окровавленными глазами животных удалось достичь этого эффекта. Если расчет был в том, чтобы показать, что страны, в которых были зафиксированы эти "посылки", не дружественны к Украине — такого сказать нельзя. Например, Польша. Трудно пытаться убедить кого-то, что польское население и польские власти враждебно относятся к Украине.

Кстати, это еще одна причина предположить, что заказчиком почтового террора посольств была именно Россия.

Дело в том, что Украина в мире известна своей толерантностью. У нас не возникало проблем даже со странами со сложным политическим климатом. Поэтому почтовый терроризм действительно выглядит связанным лишь с новыми временами и со страной-агрессором во главе с человеком, которого уже даже прозвали "террористом №1".

Юлия Осмоловская, директор киевского офиса аналитического центра Globsek