Сейчас МИД рассылает лидерам иностранных государств приглашения для участия в саммите международной платформы по деоккупации Крыма, запланированном на 23 августа 2021 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что инициатива по созданию «Крымской платформы» приобретает все большую поддержку в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде пресс-конференции в Киеве.

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«Мы сейчас находимся на стадии рассылки официальных приглашений лидерам других государств для участия в саммите «Крымской платформы», - сказал министр.

«Та работа, которую мы проводим со всеми странами по разъяснению целей «Крымской платформы», ее формата, демонстрирует, что эта инициатива приобретает все большую поддержку», - добавил Кулеба.

Крымская платформа по деоккупации

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание «Крымской платформы» уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий-политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит «Крымской платформы» с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров