Глава государства подчеркнул, что до сих пор от администрации президента США Дональда Трампа не было сильного давления на Россию, чтобы та прекратила огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил главные шаги, которые в первую очередь надо сделать на пути к прекращению войны, которую Россия ведет против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский напомнил, что в марте США на встрече в Саудовской Аравии предложили безусловное прекращение огня, и Украина это приняла, а Россия нет.

"Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки сказали, что если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и на другие дополнительные шаги, которые приближают стороны к окончанию войны - будут сильные шаги вперед, включая санкционные и тому подобное. Мы все это так и воспринимаем. Мы все делаем, что предлагали партнеры. Только то, что противоречит нашей Конституции и нашему законодательству, мы не можем делать. И это понятно", - отметил Зеленский.

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Он сказал, что борьба нашего государства за независимость, суверенитет и территориальную целостность - это выживание Украины.

"И здесь мы абсолютно прямые и абсолютно прозрачные. Я не вижу сейчас сильного давления на Россию и новых каких-то сильных санкционных пакетов против агрессии Российской Федерации. Пока что мы очень надеемся. Без упреков. Абсолютно без эмоций. Без упреков очень прямо говорим и считаем, что при большем давлении на Российскую Федерацию мы сможем приблизить наши стороны... к полному и безусловному прекращению огня. Это шаг номер один", - констатирует Зеленский.

В то же время, глава государства сообщил, на какие компромиссы готова пойти Украина.

"Я считаю, что на нас напали, у нас оккупировали территорию - убиты тысячи и десятки тысяч людей. Заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после ceasefire - после прекращения огня, с террористами, которые все это устроили на нашей земле, исключительно на нашей земле - это большой компромисс", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, Украина не хочет, чтобы эта война продолжалась. И поэтому надо сделать первый шаг - прекратить огонь.

"Все инициативы важны. Различные инициативы могут быть, но, все равно каждый из лидеров, который предлагает ту или иную мирную инициативу, начинает с чего - полное, безусловное прекращение огня. Все на это соглашаются кроме Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Вторым шагом президент назвал необходимость возвращения в Украину похищенных Россией детей.

"Это красная линия - не забыть детей. Да, мы собираемся не забывать наших граждан", - сообщил президент.

Также, Украина хочет сделать обмен по формуле "всех на всех" - вернуть военных, гражданских, журналистов, детей.

"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?", - добавил Зеленский.

"Мирный план Трампа" - что известно

По данным СМИ, "мирный план" Дональда Трампа предусматривает признание оккупированного Крыма как части России и неофициального признания российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году.

В то же время The Times писал, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, если Украина не подчинится. По словам журналистов, есть вероятность, что президент США может потерять терпение и интерес, выйти из переговоров и "оставить Украину противостоять российской агрессии без американского оружия, поддержки или участия".

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