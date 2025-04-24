Президент Украины Владимир Зеленский перечислил главные шаги, которые в первую очередь надо сделать на пути к прекращению войны, которую Россия ведет против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Зеленский напомнил, что в марте США на встрече в Саудовской Аравии предложили безусловное прекращение огня, и Украина это приняла, а Россия нет.
"Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки сказали, что если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и на другие дополнительные шаги, которые приближают стороны к окончанию войны - будут сильные шаги вперед, включая санкционные и тому подобное. Мы все это так и воспринимаем. Мы все делаем, что предлагали партнеры. Только то, что противоречит нашей Конституции и нашему законодательству, мы не можем делать. И это понятно", - отметил Зеленский.
Он сказал, что борьба нашего государства за независимость, суверенитет и территориальную целостность - это выживание Украины.
"И здесь мы абсолютно прямые и абсолютно прозрачные. Я не вижу сейчас сильного давления на Россию и новых каких-то сильных санкционных пакетов против агрессии Российской Федерации. Пока что мы очень надеемся. Без упреков. Абсолютно без эмоций. Без упреков очень прямо говорим и считаем, что при большем давлении на Российскую Федерацию мы сможем приблизить наши стороны... к полному и безусловному прекращению огня. Это шаг номер один", - констатирует Зеленский.
В то же время, глава государства сообщил, на какие компромиссы готова пойти Украина.
"Я считаю, что на нас напали, у нас оккупировали территорию - убиты тысячи и десятки тысяч людей. Заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после ceasefire - после прекращения огня, с террористами, которые все это устроили на нашей земле, исключительно на нашей земле - это большой компромисс", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, по его словам, Украина не хочет, чтобы эта война продолжалась. И поэтому надо сделать первый шаг - прекратить огонь.
"Все инициативы важны. Различные инициативы могут быть, но, все равно каждый из лидеров, который предлагает ту или иную мирную инициативу, начинает с чего - полное, безусловное прекращение огня. Все на это соглашаются кроме Российской Федерации", - сказал Зеленский.
Вторым шагом президент назвал необходимость возвращения в Украину похищенных Россией детей.
"Это красная линия - не забыть детей. Да, мы собираемся не забывать наших граждан", - сообщил президент.
Также, Украина хочет сделать обмен по формуле "всех на всех" - вернуть военных, гражданских, журналистов, детей.
"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?", - добавил Зеленский.
"Мирный план Трампа" - что известно
По данным СМИ, "мирный план" Дональда Трампа предусматривает признание оккупированного Крыма как части России и неофициального признания российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году.
В то же время The Times писал, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, если Украина не подчинится. По словам журналистов, есть вероятность, что президент США может потерять терпение и интерес, выйти из переговоров и "оставить Украину противостоять российской агрессии без американского оружия, поддержки или участия".