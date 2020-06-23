Глава ВР рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

Дмитрий Разумков отметил, что сейчас несколько депутатов все еще болеют.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что COVID-19 переболели 15-17 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, сколько народных депутатов уже переболели и сколько еще лечатся.

Читайте такжеЗеленский идет на самоизоляцию из-за болезни жены

"Переболели вообще, я думаю, где-то человек 15-17. Сегодня, если я не ошибаюсь, два человека еще пока болеют", - сообщил Разумков.

При этом он не уточнил фамилии этих депутатов.

Как сообщал УНИАН, 14 июня стало известно, что COVID-19 заболел народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебыйнис.

По состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram