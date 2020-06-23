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Глава ВР рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

21:48, 23 июня 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, сколько народных депутатов уже переболели и сколько еще лечатся.

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"Переболели вообще, я думаю, где-то человек 15-17. Сегодня, если я не ошибаюсь, два человека еще пока болеют", - сообщил Разумков.

При этом он не уточнил фамилии этих депутатов.

Как сообщал УНИАН, 14 июня стало известно, что COVID-19 заболел народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебыйнис.

По состоянию на 3 июня на больничном из-за коронавируса находились два народных депутата от "Слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов, а также депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич.

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