Не все "слуги народа" придут на внеочередное заседание Рады: в партии назвали причину

На внеочередное заседание парламентарии соберутся 25 августа.

Из-за коронавируса не все нардепы от провластной фракции смогут принять участие во внеочередном заседании парламента, которое запланировано на 25 августа.

Как сообщает издание "Обозреватель", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Двое нардепов, по ее словам, сейчас лечатся от COVID-19.

Еще несколько "слуг народа" могут находиться на самоизоляции в ожидании третьего отрицательного теста.

"У нас есть народные депутаты, которые болеют коронавирусом. Поэтому, конечно, они не смогут прийти. Это Роман Грищук, раньше заболел и еще один депутат нашей фракции. Также сейчас такая эпидемиологическая ситуация, что, возможно, кто-то еще в самоизоляции или семья болеет. Понятно, что все 100% народных депутатов не приедут", - сказала Кравчук.

Она добавила, что большинство нардепов будут в столице с 24 августа, поскольку о внеочередной сессии их предупредили за две недели до нее.

"Большинство, конечно, будет присутствовать, будут голосовать за законопроекты. Более того, большинство народных депутатов еще приедет на 24 число на празднование Дня Независимости. Будут участвовать в торжественных мероприятиях и потом уже останутся на сессию", - добавила нардеп.

Внеочередное заседание Рады: что известно

Сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 25 августа.

На заседании рассмотрят президентский законопроект о повышении минимальной зарплаты и еще несколько проектов нормативных актов.

6 августа Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5000 гривень с 1 сентября этого года.

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Автор: Юрий Годован