Первые доплаты за апрель медикам, которые лечат больных COVID-19, осуществляться уже сегодня - Шмыгаль

Глава правительства утверждает, что 300-процентная надбавка за март уже полностью выплачена.

За апрель первые выплаты 300-процентной надбавки медикам, которые лечат больных COVID-19, будут осуществлены уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству на заседании парламента.

Он отметил, что на сегодняшний день «идет подписание договоров с коммунальными неприбыльными учреждениями, каковыми сегодня являются медицинские учреждения, с Национальной службой здоровья Украины».

По его словам, уже подписано «ориентировочно 45 процентов договоров».

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Шмыгаль добавил, что до конца недели планируется подписание всех договоров. «По первым договорам проплаты (речь идет о 300-процентных выплатах медикам - УНИАН) пойдут уже сегодня в соответствующие медицинские учреждения», - отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что пакет для лечения больных COVID-19 предусматривает в автоматическом режиме начисление 300% к зарплате, а не к окладу медиков, которые борются с коронавирусом. «То есть апрель будет проплачен через пакеты НСЗУ в автоматическом режиме», - добавил он.

На вопрос о том, что медикам не выплачена 300-процентная надбавка еще за март, Шмыгаль сказал, что, по информации правительства, уже 100-процентно выполнены выплаты медикам. «Есть статистика о том, что выполнены все выплаты. Но лично проконтролирую этот вопрос...», - отметил премьер-министр.

Как сообщал ранее УНИАН, от COVID-19 скончался главный врач скорой помощи Ивано-Франковска. Игорь Ковалюк ушел из жизни на 58-м году после тяжелой болезни.