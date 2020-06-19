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"Копия всегда хуже оригинала": эксперт прокомментировал сходство "Пропозиции" с партией "Наш край"

14:27, 19 июня 2020
Политика
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Эксперт прокомментировал презентацию «новой» партии – «Пропозиция» / facebook.com/Андрей Золотарев

«Пропозиция» копирует партию мэров и профессионалов «Наш край», а копия всегда хуже оригинала. Об этом написал эксперт Андрей Золотарев на своей странице в Фейсбук.

Он прокомментировал презентацию «новой» партии – «Пропозиция».

«Пропозиция» копирует партию мэров и профессионалов «Наш край». Первое, что бросилось в глаза, это поразительное сходство логотипа партии на «Наш край»: те же цвета, практически такое же написание. Да и в заявленной нише давно работает «Наш край». А копия всегда хуже оригинала», – написал Золотарев.

Эксперт отметил, что новая партия еще до старта растеряла участников: из заявленных мэров остался только Филатов, Сенкевич, Каспрук и Сухомлин.

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