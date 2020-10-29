Президент Украины считает, что определенные лица целенаправленно действуют с целью подрыва общественного договора в Украине и создания угроз нацбезопасности и обороне государства.

Президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости возникновения беспорядков из-за скандального решения Конституционного суда относительно электронного декларирования или использования его врагами для дискредитации Украины за рубежом.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах, которые должно принять государство после решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса.

Начиная заседание, глава государства подчеркнул необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным судом решения по представлению народных депутатов относительно антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", – отметил президент.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Константин Гончаров