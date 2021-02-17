Константин Богатов отказался добровольно складывать мандат.

Фракция "Голос" в Киевском городском совете приняла решение исключить из своего состава депутата Константина Богатова, который на днях подрался на концерте со стендапером Владом Капицей.

Об этом сообщается на сайте партии.

Богатову предлагали добровольно сложить мандат, но он отказался. Теперь в "Голосе" собираются дождаться возможности отозвать его по решению громады.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не потерпит таких действий", - говорится в заявлении.

Нападение Богатова на Капицу: что известно

14 февраля в зале киевского кинотеатра "Братислава" сценарист и соведущий "Телевидения Торонто" Влад Капица и еще несколько стендаперов проводили выступление. Мероприятие посетил и депутат горсовета Киева Константин Богатов.

Влад Капица заявил, что Константин Богатов напал на него во время выступления. Депутату не понравилась нецензурная лексика в выступлении, хотя об этом заранее предупреждали, и, по словам Капицы, внезапно ударил его по лицу. Позже депутата вывел из зала полицейский.

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Автор: Олег Давыгора