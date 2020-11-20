Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрещение въезда.

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета Европейского Союза от 1 октября о расширении санкций против России за сооружение Керченского моста.

Об этом говорится в декларации вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, текст которой размещен на сайте Европейского Совета.

В частности, решение о введении новых санкций касалось действий, связанных с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ограничительные меры были введены против двух физических и четырех юридических лиц.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС", - отмечается в декларации.

Следовательно, эти четыре страны должны согласовать свою национальную политику с соответствующим решением о расширении санкций.

Читайте такжеБритания присоединилась к антироссийским санкциям ЕС из-за Керченского моста

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих четырех стран, добавили в Европейском Совете.

Санкции Евросоюза против России

1 октября Евросоюз расширил санкции против России за сооружение Керченского моста.

Санкции были введены против гендиректора железнодорожного перевозчика-компании JSC TC "Grand Service Express" Александра Ганова и заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам строительной компании "Стройгазмонтаж" Леонида Риженькина.

Также ограничительные меры применены против таких организаций, как: АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Ограничительные меры в целом применяются в отношении 177 человек и 48 компаний. Они предусматривают замораживание активов и запрещение въезда в ЕС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко