Крым нужен России лишь как военный плацдарм на территории средиземноморского бассейна, считает представитель Зеленского в АРК.

Стягивание российских войск в оккупированный Крым имеет две причины.

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Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

"Во-первых, это делается перманентно, потому что крымчане не нужны России. Крым нужен лишь как военный плацдарм на территории средиземноморского бассейна. Именно поэтому туда было перемещено чрезвычайно большое количество новейшего вооружения в места, где может храниться ядерное оружие", — сказал он.

Также, по словам Кориневича, еще одной причиной являются запланированные военные учения.

"А сейчас мы еще имеем случай учений "Кавказ-2020", соответственно, в Крым тоже стягиваются российские военные абсолютно из разных регионов России. То есть это еще и угроза COVID-19", — сказал он.

Российские военные учения "Кавказ-2020" и ответ Украины

Российские военные стратегические учения «Кавказ-2020» состоятся 21-26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, во время учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в «совместных операциях по локализации и разрешении вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму». Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств и еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей.

Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук (Астраханская область), а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Украинская разведка не исключает, что Россия во время учений "Кавказ-2020", которые будут проводиться в сентябре, прибегнет к провокационным действиям.

Украина в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020" в последней декаде сентября проведет командно-штабные учения "Совместные усилия-2020". Во время учений планируется проверить способность Генерального штаба Вооруженных сил в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, и организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил стран НАТО.

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Автор: Андрей Василюк