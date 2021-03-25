Чубаров не стал рассказывать об аргументах, которыми у Навального объяснили свой отказ.

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному», где оккупированный Крым обозначен как часть России.

Читайте такжеОфис президента опубликовал Стратегию деоккупации и реинтеграции КрымаОб этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в соцсети.

«По моей инициативе у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, во время которого объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, исключив на изображении полуостров Крым из пределов РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления», – написал Чубаров.

Он добавил, что не хочет «транслировать аргументы», которыми Волков объяснил свой отказ.

«Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова?» – задался вопросом Чубаров.

В октябре 2014 года Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя относительно возвращения Крыма. "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"- заявлял Навальный.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это высказывание Навального, отметив, что «бутерброд придется вернуть». Украинский министр также убежден, что за российскую аннексию Крыма оппозиционеру придется извиниться.

Оккупация Крыма Россией

В 2014 году Россия незаконно оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. В Кремле не признали оккупацию и называли это "воссоединением" и "восстановлением исторической справедливости". С момента аннексии так называемая власть усиливает военную мощь на полуострове и занимается политическими репрессиями.

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Автор: Ирина Погорелая