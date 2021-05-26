Кабинет министров уволил с должностей заместителей министра здравоохранения Украины Светлану Шаталову и Игоря Иващенко.
Об этом говорится в распоряжениях правительства от 26 мая, обнародованных на Правительственном портале.
"Уволить Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в документе № 502-р.
"Уволить Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в распоряжении № 503-р.
Читайте такжеСтепанов прокомментировал свое увольнение из Минздрава
Как пишет "Страна", должности Шаталовой и Иващенко займут П. Емец и Дмитрий Коваль. Емец является многолетним директором финансового департамента министерства здравоохранения, а Дмитрий Коваль ранее работал заместителем министра, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2020 года стало известно о назначении Шаталовой на должность заместителя министра здравоохранения, а 27 мая прошлого года - сообщено о назначении на должность Иващенко.
18 мая 2021 года на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
20 мая Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram