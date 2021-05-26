В соответствии с распоряжениями правительства, заместителей уволили "по собственному желанию".

Кабинет министров уволил с должностей заместителей министра здравоохранения Украины Светлану Шаталову и Игоря Иващенко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства от 26 мая, обнародованных на Правительственном портале.

"Уволить Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в документе № 502-р.

"Уволить Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - говорится в распоряжении № 503-р.

Читайте такжеСтепанов прокомментировал свое увольнение из Минздрава

Как пишет "Страна", должности Шаталовой и Иващенко займут П. Емец и Дмитрий Коваль. Емец является многолетним директором финансового департамента министерства здравоохранения, а Дмитрий Коваль ранее работал заместителем министра, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2020 года стало известно о назначении Шаталовой на должность заместителя министра здравоохранения, а 27 мая прошлого года - сообщено о назначении на должность Иващенко.

18 мая 2021 года на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

20 мая Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Юрий Годован, Инна Андалицкая